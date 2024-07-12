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أبرز تطورات اليوم الـ 280 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

12 يوليو 2024 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 280 على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كافة قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 38345 شهيدًا و88295 جريحًا منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء بينهم رضيع، في غارة صهيونية استهدفت منزلًا لعائلة "أبو مصطفى"  في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال مجزرة جرّاء قصفه خيام النازحين في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء8 شهداء وإصابة العشرات.

في مدينة غزة، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن طواقمه تحركت للبدء بعمليات انتشال الشهداء من مناطق تل الهوا ومنطقة الصناعة وهناك تراجع للقوات لغاية شارع 8، عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه غرب مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حيي الصبرة وتل الهوا ومنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

 

 

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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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