" تطاير برج الدبابة".. القسام تنشر مشاهد استهداف جنود وآليات أثناء دخول فريق قتالي غرب مدينة رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 279 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

في مشاهد نوعية، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لاستهداف جنود وآليات العدو أثناء دخول فريق قتالي للشارع الأول بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي التفاصيل، تظهر المشاهد، انفجار ناقلة جند من طراز النمر، بشكل كبير، بعد استهدافها بإحدى القذائف، خلال توغلها في الحي، حيث خلف الانفجار تطاير أجزاء كبيرة من الآلية، فضلا عن اشتعال النيران فيها على الفور، وبقيت تحترق على الرغم من تكدس كبير للآليات من دبابات وجرافات حولها.

وفي مشهد آخر، من الكمين، ظهر أحد مقاتلي القسام، وهو يقنص رأس قائد إحدى الدبابات، بعد إطلاق النار عليه من رشاش بشكل مباشر.

كما هاجم أحد المقاتلين، من مسافة أمتار، إحدى دبابات الاحتلال، بواسطة قذيفة الياسين 105، وإصاباتها بصورة مباشرة وحدوث انفجار فيها.

وظهر في أحد المشاهد، خروج أحد المقاتلين، مزودها بواسطة عبوة ناسفة مخصصة للدبابات، وتقدم باتجاه إحداها، وقام بتفعليها والانسحاب على الفور، وبعد لحظات وقع انفجار كبير في الدبابة.

وفي مجمل التطورات، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تدك قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي عملية مشتركة، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فلسطين، إنه وبعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا القتالية في مناطق القتال المتقدمة جنوب غرب مدينة رفح، أكد مجاهدونا بالاشتراك مع كتائب القسام تمكنهم من استهداف ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف الـ "RPG" و"الياسين 105" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أنّ مجاهديها استهدفوا "أسدود" و"عسقلان" و"سديروت"، وكذلك مستوطنات "حوليت" و"ياتيد"و"أفيشالوم"، في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية.

وتبنّت سرايا القدس استهداف تموضع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

كما أكدت السرايا في بيانٍ منفصل، أنّ مجاهديها استهدفوا، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، جنود الاحتلال وآلياته، في محيط منطقة الصناعة، جنوبي غربي مدينة غزة، بعددٍ من قذائف "الهاون".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

بدورها، كتائب شهداء الأقصى، أعلنت استهدافها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني،تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في موقع "زيكيم" العسكري، بصواريخ "107".

وأفادت كتائب شهداء الأقصى عن استهدافها آليات "جيش" الاحتلال في محور عمليات شرقي مدينة رفح، بقذائف الهاون، وعرضت مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" تم إسقاطها في سماء شمال غزة أثناء تنفيذها مهام استخبارية.

وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن هبوط مروحية في مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب"، ما يشير إلى نقل إصابات في صفوف "جيش" الاحتلال.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، قد أعلنت أمس الأربعاء عن استهدافها 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بعبوتَين من نوع "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزّة.

كما أوقعت كتائب القسّام قوّة إسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، في كمينٍ بعد تفجير عبوتين مُضادتين للأفراد، في حي تل الهوى، مضيفةً أنّ "مجاهديها رصدوا هبوط عددٍ من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى القوّة الإسرائيلية بعد وقوعها في الكمين".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت كتائب القسّام أنّ "مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى".