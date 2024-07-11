حماس: لم نُبلغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أنها لم تُبلغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن "الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال جولة المفاوضات مثلما فعل سابقًا".

وفي سياق متصل، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن "الجانب الإسرائيلي لا يتجاوب مع جهود الوسطاء، ما يهدد جولة المفاوضات الحالية".

وأضاف حمدان أن "التفاؤل الأميركي الحذر، يعكس شكوك واشنطن من مواقف نتيناهو المعطلة للمفاوضات".

يأتي ذلك، بينما عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة لإطلاع القيادة السياسية والأمنية على نتائج المفاوضات، حيث من المقرر أن يشهد اليوم عدة مشاورات على مستويات عدة بشأن ذلك.

من جهة أخرى، توجه وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية حيث من المقرر أن يجري محادثات بشأن فتح معبر رفح، والوضع الأمني على محور فيلادلفيا.