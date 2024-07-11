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الضّفة.. ارتفاع عدد المعتقلين بسجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 9625 منذ 7 أكتوبر

11 يوليو 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات  الاحتلال"الإسرائيليّ" اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وأعلنت المؤسستان في بيان صحافي، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 9625 معتقل، مشيرةً إلى أن تلك الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويُذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 277 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

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#الحرب على غزة #أسرى فلسطينيون #نادي الأسير الفلسطيني #طوفان الأقصى

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