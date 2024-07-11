توقُّف محطات تحلية المياه بغزة والشّمال بعد نفاد الوقود

غزة - فلسطين أون لاين

توقفت محطات تحلية المياه التي تزود محافظتي غزة والشمال عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقالت مصادر محلية، إنه بعد توقف عمل محطات تحلية المياه الخاصة، لم يعد في مناطق شمال القطاع أي محطة للمياه المحلاة، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين والأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، لا سيما بعد تعمد الاحتلال تدمير آبار المياه في شمال غزة.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تداعيات توقف عمل محطات لتحلية المياه في قطاع غزة، مطالبة الاحتلال بتوفير الوصول إلى المياه بشكل فوري".

وأوضحت "الأونروا" أنه "ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديًا كبيرًا.

ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى شمالي القطاع بشكل كامل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويفاقم توقف هذه المحطات عن العمل من الوضع الإنساني المعقد خصوصًا بعد تدمير الاحتلال معظم آبار المياه في شمال غزة.