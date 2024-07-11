رئيس الوزراء الإسباني يدعو الغرب بعدم اتباع سياسة "الكيل بمكيالين" بشأن الحرب على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الدول الغربية بعدم انتهاج سياسة “الكيل بمكيالين” تجاه الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.

وقال سانشيز خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، “إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة”.

ودعا إلى اعتماد موقف سياسي ثابت في هذا الموضوع، من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار.

ويُذكر أنه في نهاية أيار/ مايو الماضي، اعترفت إسبانيا إلى جانب كل من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين.

وسبق أن شدد رئيس الوزراء الإسباني في نيسان/ أبريل الماضي، على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي "في حال ثبت انتهاكها حقوق الإنسان" ضمن عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وصعدت إسبانيا مؤخرًا من وتيرة انتقاداتها لدولة الاحتلال، حيث وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس، أواخر أيار/ مايو الماضي، الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر، بأنها "إبادة جماعية حقيقية"، وذلك عقب قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي ظل تدهور العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا.