"بعد أن أخرجه الاحتلال عن الخدمة".. المكتب الحكومي يعلن إعادة تشغيل المستشفى "المعمداني" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنه سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الخدمة العامة وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 11 يوليو 2024.

ويُذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" أخرجت مستشفى الأهلي عن الخدمة، في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة.

وثمّن المكتب الحكومي الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لخدمة شعبنا الفلسطيني العظيم.

ووجّه التحية للطّواقم الطبية والحكومية والأهلية والخيرية والتطوعية على جهودهم المتواصلة.