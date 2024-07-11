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خبير عسكري: لهذه الأسباب بدأت المقاومة استهداف الجرافات "الإسرائيلية" بدلًا من الدبابات

11 يوليو 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشف الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن إنهاء قوات الاحتلال عمليتها البرية في منطقة  الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد أسبوعين يتماشى مع استراتيجيتها التي استخدمتها في مناطق سابقة.

وأوضح الدويري أن قوات الاحتلال تدخل إلى المناطق على أمل تحقيق أهداف عسكرية جنبا إلى جنب مع تدمير مربعات سكنية كاملة لدفع سكانها نحو الهجرة قسرًا، مؤكدا أن المرحلة الحالية من الحرب أصبحت تستهدف المدنيين في كافة مناطق القطاع.

وأشار إلى أن المقاومة بدأت تدير عملياتها وفق التجارب التي حصّلتها خلال الفترة الماضية وخصوصًا في ما يتعلق بالتكيف مع طبيعة المعركة.

ولفت إلى أن تعامل الفصائل مع المعارك يختلف باختلاف حجم القوة "الإسرائيلية" ونوعها وطبيعة العملية ونطاقها.

وذكر الدويري أن المقاومة بدأت التكيف مع المعركة بدليل أن عملياتها في تل الهوى تختلف عنها في جباليا وفي الزيتون.

وأفاد بأن مناطق مثل تل الهوى تشهد عمليات قنص وتفجير عبوات بينما الشجاعية مثلًا تعتبر ميدانًا مفتوحًا وتوجد بها أنفاق يمكن تفخيخها.

ولفت إلى أن تزايد استهداف الجرافات الإسرائيلية في بعض المناطق أكثر من الدبابات يعود إلى أن جيش الاحتلال يحتاج إدخال الجرافات إلى هذه المناطق لتمهيد الطرق وبالتالي بدأت المقاومة استهدافها لمنعه من تحقيق أهدافه.

وخلص الخبير العسكري إلى أن هذا التكيف من جانب المقاومة مع طبيعة القوات الإسرائيلية ونوعية عملياتها هو الذي زاد خسائر الاحتلال خلال الفترة الماضية.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #معارك ضارية #دبابات الاحتلال

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