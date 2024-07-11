حماس: الاحتلال لم يفلح في النّيل من عزيمة شعبنا الصّامد

غزة - فلسطين أون لاين

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صمود الشعب الفلسطيني الصابر، الذي ضرب أروع صور التحدي والصمود والثبات، في وجه آلة القتل والإبادة الفاشية.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الشعب الفلسطيني رَفَضَ الانصياع لحملات الترهيب الإجرامية التي تطالبه بالرحيل عن أرضه في مدينة غزة، وغيرها من مناطق القطاع، في جميع مراحل هذا العدوان الإرهابي.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإرهابي استخدم كل ما في جعبته من وسائل ضغط وترهيب وقتل وإبادة، وانتهك كافة قوانين الحروب، ودمّر البنى التحتية وخاض حرب إبادةٍ ضد المدنيين العزل، وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ولفتت حماس إلى الاحتلال لم يفلِح في النيل من عزيمة شعبنا أو كسر إرادته، أو يحقق أيًّا من أهدافه الإجرامية، بفعل صمود وثبات هذا الشعب العظيم ومقاومته الباسلة.