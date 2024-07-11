مستوطنون يشقّون طريقًا استيطانيًا في الأغوار الشّمالية

غزة - فلسطين أون لاين

بدأ مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني على حساب أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن المستوطنين شرعوا منذ الصباح بشق طريق ترابية قرب خيام المواطنين في "نبع غزال" بمنطقة الفارسية في الأغوار، مشيرًا إلى أن التجمع السكاني المطل على الطريق السريع، يشهد بشكل شبه يومي انتهاكات يقودها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال.

وقالت مصادر صحفية، إن جرافات المستوطنين التابعة لـ "فتية التلال"، شرعت بشق طريق من الشارع الرئيسي، وتحديدًا مقابل مدخل مستوطنة "روتم" باتجاه تجمع سكاني فلسطيني في نبع غزال.

ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شرعنت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، 11 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

ويتذرع الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص؛ لهدم الآلاف من البيوت والمنشئات، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

