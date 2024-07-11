فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ 279 تواليًا.. آخر التّطورات

"قتلوا مستوطنين ورفضوا الدخول للكيبوتس".. تحقيق "إسرائيلي" يكشف تفاصيل ما جرى في "بئيري" في 7 أكتوبر

الضّفة.. ارتفاع عدد المعتقلين بسجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 9625 منذ 7 أكتوبر

توقُّف محطات تحلية المياه بغزة والشّمال بعد نفاد الوقود

"بمثابة إعلان حرب".. حاخام يهودي يدعو "الحريديم" للتّمرد ورفض قرار التجنيد

رئيس الوزراء الإسباني يدعو الغرب بعدم اتباع سياسة "الكيل بمكيالين" بشأن الحرب على غزة

"بعد أن أخرجه الاحتلال عن الخدمة".. المكتب الحكومي يعلن إعادة تشغيل المستشفى "المعمداني" بغزة

مراقبون لـ"فلسطين أون لاين": المنظومة الاقتصادية في الضّفة على صفيح ساخن

خبير عسكري: لهذه الأسباب بدأت المقاومة استهداف الجرافات "الإسرائيلية" بدلًا من الدبابات

"لم يسْلم أي قطاع".. 46 ألف شركة "إسرائيلية" أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر

مستوطنون يشقّون طريقًا استيطانيًا في الأغوار الشّمالية

11 يوليو 2024 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

بدأ مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني على حساب أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن المستوطنين شرعوا منذ الصباح بشق طريق ترابية قرب خيام المواطنين في "نبع غزال" بمنطقة الفارسية في الأغوار، مشيرًا إلى أن التجمع السكاني المطل على الطريق السريع، يشهد بشكل شبه يومي انتهاكات يقودها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال.

وقالت مصادر صحفية، إن جرافات المستوطنين التابعة لـ "فتية التلال"، شرعت بشق طريق من الشارع الرئيسي، وتحديدًا مقابل مدخل مستوطنة "روتم" باتجاه تجمع سكاني فلسطيني في نبع غزال.

ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شرعنت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، 11 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

ويتذرع الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص؛ لهدم الآلاف من البيوت والمنشئات، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.
 

تويتر تويتر
#الأغوار الشمالية #الحرب على غزة #طرق استيطانية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة