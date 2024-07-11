اندلاع حريق في رام الله.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت منزل المطارد طارق داود، وأعادت اعتقال والدته للضغط عليه لتسليم مفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، وداهمت منزلًا وأخذت قياساته وأجرت عمليات حفر بداخله.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، واندلعت اشتباكات عنيفة تخللها عمليات إطلاق نار بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن "طواقمها الطبية تعاملت، فجر اليوم، مع إصابتيْن جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طفل وشاب خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس".

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين رائد عواد، وسمير قرعان.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مناطق متفرقة في المدينة، عقب مداهمة منازل المواطنين، عُرف من بينهم: الأسير المحرر بلال الكايد، عبد الرحمن غسان كعبي، بسام سلامة، غسان أبو حنيش.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو محمود الشيخ، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية مراح رباح، جنوبي مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت الشابين: علاء محمد الهريمي، وداوود محمد سالم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة حلحول شمالي المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر صحفية بأن النيران اندلعت بأراضٍ زراعية في حلحول، شمالي الخليل، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية في المنطقة.

في رام الله، اندلع حريق في منطقة الطيرة، بمدينة رام الله، جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز على المنازل وممتلكات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمار الوحيدي ونجله يحيى من حي الطيرة في رام الله.