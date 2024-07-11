حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ 279 تواليًا.. آخر التّطورات

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة يومها الـ 279 على التوالي، لم يترك الاحتلال "الإسرائيلي" أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38295 شهيدًا و 88241 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، محيط حي الشابورة وسط مدينة رفح، بالتزامن مع نسف مبان سكنية وسط المدينة.

في المحافظة الوسطى، ألقت طائرة كواد كابتر مادة مشتعلة على منزل لعائلة "رضوان" في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مقبرة الفار في منطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه شاطئ وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط الجوازات في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار على المنازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما شنت طائرات االاحتلال غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.