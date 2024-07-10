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الأونروا: مباني الوكالة في غزة تعرضت لـ 453 هجمة منذ بدء الحرب

10 يوليو 2024 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن مبانيها في قطاع غزة تعرضت لـ 453 هجمة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس" أنها سجلت منذ بدء الحرب على غزة "453 هجمة أثرت على مباني الأونروا والأشخاص الموجودين بداخلها".

وقالت الأونروا إن "524 شخصًا قتلوا بينما كانوا يحتمون داخل منشآتنا" في القطاع.

وأضافت: "تعرض ثلثا مدارسنا في غزة للقصف"، مشددة على أن "منشآت ومدارس وملاجئ الأمم المتحدة لا تعد هدفًا" للقصف.

 

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#غزة #الأونروا #حرب الإبادة

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