قناص يتوعد يائير نتنياهو بـ"تفجير جمجمته" .. القسام تنشر مشاهد ملحميّة لعملية إغارة وقنص جندي بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 278 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

نشر القسام فيديو يظهر مشاهد قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي الفيديو قال المقاتل القسامي: " بحثت عن يائير نتنياهو فلم أجده.. نتنياهو لم يرسل ولده للجحيم.. وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم. "

⛔️ "أبحث منذ مدة عن يائير ابن نتنياهو لأفجر جمجمته".. شاهد ماذا قال قناص "القسام" قبل القضاء على جندي بجيش الاحتلال في منطقة الصناعة بمدينة #غزة pic.twitter.com/1FLVMOhiO2 — عربي بوست (@arabic_post) July 10, 2024

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من إغارة مقاتليها على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

الله أكبر

الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد



عملية مركبة ونوعية..



عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد قوية من عملية الإغارة على مقر قيادة عمليات الاحتلال المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/x4nuYCcE8v — رضوان الأخرس (@rdooan) July 10, 2024

وتضمنت اللقطات رصدا يوميا لمحيط ومكان مقر قيادة عمليات الاحتلال، ومتابعة تحركات آلياته العسكرية من دبابات وجيبات وجرافات عبر طائرات استطلاع مسيرة.

كما شملت المشاهد لقطات من جلسة خاصة لمقاتلي القسام لمناقشة خطة الإغارة على مقر قيادة عمليات الاحتلال، ومعرفة الطرق التي سيسلكونها للوصول إلى المكان.

وعلى المستوى العملياتي، بدأ مقاتلو القسام تنفيذ عملية الإغارة باستهداف عدد من آليات الاحتلال في محيط مقر قيادة العمليات بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى قنص جنود إسرائيليين في المنطقة ذاتها.

وعقب ذلك، تقدم عناصر القسام -وفق الفيديو- نحو مقر قيادة العمليات محملين بالعتاد والعبوات الناسفة، ومن ثم شرعوا باستهداف المكان بالقذائف المضادة للأفراد والتحصينات.

وأكمل مقاتلو القسام عملية الإغارة بالاشتباك وجها لوجه مع ضباط وجنود الاحتلال داخل مقر قيادة العمليات، ثم تعرضت المنطقة لقصف مكثف بقذائف الهاون للتغطية على انسحاب المقاتلين.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غربي مدينة غزة.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام تنفيذها كميناً محكماً في حي تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت القسّام أنها استهدفت قوّة إسرائيلية راجلة بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول هذه القوة إلى مقتلة الكمين.

وأضافت أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وقد رصدت القسّام هبوط عددٍ من طائرات الاحتلال المروحية لإخلاء أفراد القوّة.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت تفجيرها 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى، حيث استهدفت أيضاً تحشدات قوات الاحتلال بقذائف "الهاون"، محقّقةً إصابات مباشرة.

كذلك، استهدفت سرايا القدس تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط منطقة المنطار في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون".

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهدافها غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور" نتساريم" بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دكّها قوات الاحتلال المتوغلة قرب برج الصالح ودوّار الأصيل في حي تل الهوى، بقذائف "الهاون".

وبالتزامن مع اشتباكات وعمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 4 جرحى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي بعبوة ناسفة في قطاع غزة، مبيّنةً أنّ 2 من الجنود في حالة حرجة جداً.

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