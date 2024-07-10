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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

10 يوليو 2024 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"

ونشرت وزارة الصحة تحديثً خاصًا حول إحصائية مجزرة الاحتلال يوم أمس بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس، معلنةً ارتقاء 27 شهيدًا وإصابة أثر من 53 آخرين بينهم حالات حرجة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38295 شهيدا و 88241 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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#غزة

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