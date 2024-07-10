كاتب "إسرائيلي": هكذا حقّق السنوار أهدافه وأدار "لعبة الشطرنج" ضدّنا بنجاح

غزة - فلسطين أون لاين

قال الكاتب "الإسرائيلي" بن درور يميني، إن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار حقّق كل ما يريده من الحرب ويدير ما وصفها بـ"لعبة الشطرنج" بنجاح مذهل ضد "إسرائيل".

وأكد يميني أن السنوار استطاع إعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا، ونزع الشرعية عن وجود "إسرائيل"، وإفشال تطبيع السعودية مع تل أبيب، وضعضعة العلاقات الأميركية "الإسرائيلية"، وقد حقق تمكّن من تحقيق ذلك كله.

وأشار إلى أنه من الضروري القبول بصفقة تسوية مع حماس، وإلا "ستعمّق فشلها"، في ظل عدم القدرة على تحقيق النصر المطلق وأهدافها المعلنة من الحرب.

وأوضح أن تل أبيب تتعامل مع "نسختين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شارحًا أن المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي يتضمن وقف إطلاق النار بناء على توصيات نتنياهو.

وذكر الكاتب "الإسرائيلي"، أن البديل عن الصفقة هو استمرار الخسائر "الإسرائيلية" بمقتل الجنود وعدم قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية، وتراجع الموقف "الإسرائيلي" دوليًا.

وأكد أن كل ما يحققه الجيش الإسرائيلي من نجاحات تكتيكية في غزة "سرعان ما يتحول لنجاح إستراتيجي لحماس.