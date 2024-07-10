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"وأدّوا طقوسًا تلمودية".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

10 يوليو 2024 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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#اقتحامات الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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