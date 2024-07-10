اشتباكات مسلّحة في بيت لحم وحملة اعتقالات في نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء المدينة من عدة محاور، وداهمت منزل عدد من المواطنين، من بينهم منزل الشهيد عمار عنبوسي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تتعامل مع إصابة طفل (14 عامًا) برصاص حي في القدم خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت الشاب عمران صباح.

في بيت لحم، اندلعت اشتباكات مسلحة "عنيفة"عقب اقتحام قوات الاحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية حوسان غرب المدينة، وهم: رائد ابراهيم حمامرة (50 عاما)، وصابر ياسر شوشة (27 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما)، وبشار لؤي حمامرة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وانتشرت في منطقة "صافا" شمال البلدة.

وأعلن الهلال الأحمر، عن إصابة شاب جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في حلحول قرب الخليل.