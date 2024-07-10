الرّشق يدعو لمسيرات غضب واعتصامات لإدانة مجازر الاحتلال ووقف حرب الإبادة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين في مسيرات غضب واعتصامات لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة.

وقال الرشق في تصريح صحافي، إن "قصف الاحتلال لمدرسة شرق خانيونس التي تؤوي نازحين، جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تم قصداً وعن عمد".

وأكد أن الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار، وكل ما يحققه هو مجازر ضد المدنيين.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء، مجزرة فظيعة ضد النازحين في مدرسة بمنطقة عبسان شرق خانيونس راح ضحيتها 29 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن تلك المجزرة تأتي استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.