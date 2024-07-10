فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يومها الـ 278.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

الدّفاع المدني يُطالب "الأونروا" بتحديد مخصص من الوقود لمواصلة عمله في غزة

الرّشق يدعو لمسيرات غضب واعتصامات لإدانة مجازر الاحتلال ووقف حرب الإبادة

من وحدة "الكوماندوز".. مقتل جندي "إسرائيلي" في معارك وسط قطاع غزة

الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة فظيعة ضد النازحين في عبسان

هجمات وكمائن نوعية.. خبير عسكري: عمليات المقاومة تشهد تصاعدًا نوعيًا في الشجاعية وتل الهوى

قتيلان جراء سقوط صاروخ من لبنان على مركبة في الجولان المحتل

30 شهيدًا في مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين بخانيونس

تعرَّض لمُحاولة قتل.. نادي الأسير: الاحتلال أفرج عن معتقل إداري بحالة صحية "صادمة"

مشاهد نوعيَّة.. القسام تبث لحظات قنص جندي إسرائيلي بحي تل الهوى بمدينة غزة

الرّشق يدعو لمسيرات غضب واعتصامات لإدانة مجازر الاحتلال ووقف حرب الإبادة

10 يوليو 2024 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين في مسيرات غضب واعتصامات لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة.

وقال الرشق في تصريح صحافي، إن "قصف الاحتلال لمدرسة شرق خانيونس التي تؤوي نازحين، جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تم قصداً وعن عمد".

وأكد أن الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار، وكل ما يحققه هو مجازر ضد المدنيين.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء، مجزرة فظيعة ضد النازحين في مدرسة بمنطقة عبسان شرق خانيونس راح ضحيتها 29 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن تلك المجزرة تأتي استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مجزرة خان يونس #طوفان الأقصى #مسيرات تضامنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة