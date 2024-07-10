الدّفاع المدني يُطالب "الأونروا" بتحديد مخصص من الوقود لمواصلة عمله في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

طالب الدفاع المدني بغزة، فجر اليوم الأربعاء، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بتحديد مخصص من الوقود لصالحه حتى يستمر في تقديم الخدمات في ظل كثافة غارات الاحتلال "الإسرائيلي" الجوية والمجازر الدموية وتفاقم الأزمات الإنسانية.

واستهجن الدفاع المدني، في تصريح صحافي، استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكابه المجازر واستهدافه الأعيان المدنية والمؤسسات المخصصة كمراكز إيواء بشكل يهدد حياة وأرواح مئات الآلاف من المجتمع الفلسطيني باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.

واستنكر الدفاع المدني استخدام الاحتلال قنابل يمنع استخدامها في مناطق مكتظة بالكثافة البشرية في ظل ازدياد الحصار على القطاع الإنساني ووقف إمدادات الوقود عن الدفاع المدني وتقليصه عن مؤسسات إنسانية أخرى.

ومنذ 65 يومًا، تواصل القوات "الإسرائيلية" احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومواصلة عمل الدفاع المدني، في ظل تواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية.