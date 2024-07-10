من وحدة "الكوماندوز".. مقتل جندي "إسرائيلي" في معارك وسط قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل الرقيب تال لاهت من وحدة الكوماندوز الخاصة، وقتل في معارك وسط قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء.





ووفقًا لاعترافات جيش الاحتلال، فقد أعلن عن 13 قتيلًا في صفوف جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري في جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 يوليو: مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة بنفق مفخخ في رفح.

- 1 يوليو: مقتل جندي في تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم.

- 2 يوليو: مقتل ضابط وجندي في محور نيتساريم وسط قطاع غزة.

- 3 يوليو: مقتل جندي في عملية طعن في منطقة الكرمئيل.

- 3 يوليو: مقتل ضابط في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

- 4 يوليو: مقتل ضابط في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

- 4 يوليو: مقتل ضابط في القصف الصاروخي لحزب الله على شمال البلاد.

- 4 يوليو: مقتل جندي في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

- 7 يوليو: مقتل ضابط خلال المعارك في رفح.

- 9 يوليو: مقتل إسرائيليين اثنين في قصف حزب الله على الجولان.

- 10 يوليو: مقتل جندي خلال المعارك البرية في وسط قطاع غزة.