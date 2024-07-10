في يومها الـ 278.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 278 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ضاربًا في عرض الحائط كل مواثيق القوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة إلى 38,243 شهيدًا و 88,033 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى عشرات نداءات الاستغاثات الإنسانية من مدينة غزة دون مقدرة الطواقم الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

وشن طيران الاحتلال غارة على حي الدرج شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الشجاعية.

وأُصيب 10 جرحى في استهداف الاحتلال شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية لعائلة "ياسين" في محيط منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "المبحوح" في شارع صلاح الدين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء بينهم طفل وأُصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال محلاً تجارياً يؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب 6 آخرين بقصف الاحتلال منزلًا في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.

في رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها تجاه الحي السعودي غرب مدينة رفح.