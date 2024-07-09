قتيلان جراء سقوط صاروخ من لبنان على مركبة في الجولان المحتل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، وقوع قتيل على الأقل وإصابة حرجة جراء سقوط صاروخ على مركبة في الجولان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، استهدفه مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة "المنارة" بالأسلحة المناسبة.‏

وأوضح الحزب اللبناني، في بلاغ عسكري، "قصفنا على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

وذكرت قناة 13 العبرية، اندلاع حرائق في مواقع عدة بالجولان جراء سقوط قذائف أطلقت من لبنان.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه تم رصد 30 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجولان واعترضت الدفاعات الجوية عددا منها.

وأفادت مصادر صحفية، بأن صفارات الإنذار دوت في مواقع عدة بالجولان السوري المحتل.

وظهر اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد المرافق الشخصي السابق للأمين العام للحزب حسن نصر الله، وفق إعلام لبناني.

ونعى الحزب في بيان “ياسر نمر قرنبش مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوبي لبنان”.

وكانت قناة (إل بي سي) اللبنانية المحلية قد قالت إن “المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج أبو الفضل قرنبش” استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين "تل أبيب" وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع التصديق على “خطط عملياتية لهجوم واسع” على لبنان.

يتبع..