حماس: منع الاحتلال دخول المساعدات لغزة يأتي استكمالًا لحرب الإبادة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "حكومة الاحتلال الإرهابية تواصل حرب التجويع وفرض حصارٍ مُطبِقٍ على شعبنا في قطاع غزة، وتمنع دخول شاحنات المساعدات الغذائية لليوم الرابع والستين على التوالي، كما تقوم قطعان المستوطنين بعمليات حرقٍ ممنهجة للمساعدات على معبر كرم أبو سالم".

وأكد الحركة، في بيانٍ صحافي، أن منع الاحتلال "دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة صهيونية استكمالاً لحرب الإبادة الجماعية".

كما وشددت، أن "سلوك حكومة العدو وقطعان المستوطنين يُعدُّ ممارسة لأبشع صور حرب التجويع ضد المدنيين العزّل، الذين يواجهون حرب إبادة شاملة منذ أكثر من تسعة أشهر".

وقالت حركة حماس، إن "الكارثة الإنسانية، والمجاعة التي تتسع وتشتَدّ خصوصاً في محافظَتَي غزّة والشمال، هي نتاج قرار صهيوني إجرامي متواصل، مدعوم من الإدارة الأمريكية المتواطئة، بمنع سُبُل الحياة عن أبناء شعبنا في القطاع، رغم القرارات الأممية، وأوامر محكمة العدل الدولية، التي شددت على ضرورة إدخال المساعدات اللازمة إلى جميع مناطق قطاع غزة، وهو ما يُعَدُّ استخفافاً كاملاً بالمنظومة الدولية وقراراتها".

وحذرت الحركة، من "تواصل حرب التجويع والذي ينذر بكارثة إنسانية وبسقوط المزيد من الأطفال والمدنيين الأبرياء.

ودعا البيان، المجتمع الدولي التحرّك الفوري لإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات والإغاثة دون عوائق، وردع هذا العدو المجرم، وإخضاعه للقوانين الدولية، وجلب قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية بحق المدنيين".