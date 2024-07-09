"حزب الله" ينشر الحلقة الثانية لـ"الهدهد".. بماذا رجع هذه المرة؟

غزة - فلسطين أون لاين

نشر حزب الله، اليوم الثلاثاء، مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الجولان العربي السوري المحتل.

وقال حزب الله في بيانه، إن "تلك المشاهد عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية".

وفي وقت سابق، نشر حزب الله فيديو تحت "ترقبوا ما رجع به الهدهد".

وأظهر في مطلع الفيديو لقطات جوية لبعض المستوطنات "الإسرائيلية"، بينها كريات شمونة ونهاريا، و"مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، والتي تضم عدداً كبيراً من المصانع والمخازن وحقول التجارب"، وفق ما أرفقه الحزب مع المقطع.

وتظهر في المقطع مشاهد رصد للشركة، أعقبها نفق اختبار محركات صاروخية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي، ومنصة قبة حديدية، وجميعها منتشرة في مناطق كثيفة الأشجار.

وعرض الفيديو أيضاً لقطات قال إنها لمصانع التحكم والتوجيه والمباني الإدارية للشركة نفسها، ورادار للتجارب الصاروخية.

ثم ظهر "تكتل عمراني عالي الكثافة يحاذي ساحل خليج حيفا، ويقع شمال المدينة المحتلة"، وفق ما كتبه "حزب الله" أثناء عرضه للمشهد الذي يصور أبنية عمرانية موزعة على مساحات واسعة، يتخللها "شارع يتسحاق بن تسفي".

كما عرض الفيديو مشاهد لما قال إنها لمجمعات تجارية وأبراج حدائق أبراهام، ومنطقة ميناء حيفا التي "تضم منشآت عسكرية أهمها قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء ومطار".