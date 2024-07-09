هيثة البث العبرية : نتنياهو صادق سرًّا على انضمام بن غفير لمجلس الحرب

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال صدق سرًا على انضمام وزير الأمن القومي المتطرف إيتماربن غفير إلى مجلس الحرب.

وقالت الهيثة "الإسرائيلية"، إن "نتنياهو طلب عدم نشر شيء بشأن انضمام بن غفير"، مشيرةً إلى أن المنتدى المصغر لإدارة الحرب ينعقد أحيانا بشكل غير رسمي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بن غفير، قوله إنه يريد "إجراء تغييرات في مجلس الحرب"، مشددًا على أنه إن لم يتم ضمه إلى المجلس فسوف يعمد إلى تعطيله والتشويش عليه.

وأمس الإثنين، اتهم بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ القرارات بمفرده وعزل شركائه في الحكومة.

ويُذكر أنه في 9 يونيو/حزيران الماضي، أعلن عضوا مجلس الحرب من حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس وغادي آيزنكوت انسحابهما من مجلس الحرب.

ولاحقا، تم حلّ المجلس وفق وسائل إعلام عبرية، لكن نتنياهو واصل إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس حزب "شاس" آرييه درعي ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.