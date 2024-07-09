مشاهد نوعيَّة.. القسام تبث لحظات قنص جندي إسرائيلي بحي تل الهوى بمدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في مشاهد نوعيَّة، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة وسط القطاع، تزامنًا مع اعتراف تقارير عبرية بمقتل جندي بنيران قناص في غزة.

﴿وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى﴾



عــاجــل | كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZcWGqb8Qj7 — رضوان الأخرس (@rdooan) July 9, 2024

وفي بلاغ عسكري منفصل، استهدفت القسام قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في حي تل الهوى بقذيفة "تي بي جي"، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح.

وفي حي الشجاعية، أعلنت الكتائب استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بقذيفة "تي بي جي" واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية شرقي غزة، مضيفة أنه خلال انسحاب بعض أفراد القوة وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح استهدفتهم مرة أخرى بعبوة رعدية.

كذلك استهدفت قوة إسرائيلية أيضا تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تاندوم في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرقي غزة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي قنصًا في غزة، في حين أكدت الصحافة الإسرائيلية وقوع حدث أمني في غزة أسفر عن إصابة 3 جنود، اثنان منهم في حالة خطرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن تفجيرها حقل ألغام في جرافتين عسكريتين من نوع "D9 " ما أدى لاحتراقهم بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في تجمع لجنود العدو وأوقعناهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض غرب حي تل الهوى بمدينة غزة.