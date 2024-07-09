"تفجير حقل ألغام واستهدف آليات".. القسّام تنفّذ عمليات نوعية وتدكّ جنود الاحتلال بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدةً إياهم خسائر فادحة، وموقعةً جنودهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن تفجيرها حقل ألغام في جرافتين عسكريتين من نوع "D9 " ما أدى لاحتراقهم بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في تجمع لجنود العدو وأوقعناهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض غرب حي تل الهوى بمدينة غزة.