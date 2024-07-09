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الصّحة بغزة: 50 شهيدًا و130 إصابةً خلال السّاعات الماضية

09 يوليو 2024 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي حول أعداد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة في يومه الـ 277 تواليًا.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و 130 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38,243 شهيدًا و 88,033 مصابًا منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الإنقاذ الوصول إليهم.

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