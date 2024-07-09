عقب فوزه بالانتخابات الرّئاسية.. بزشكيان يبعث أول رسالة لحزب الله

غزة - فلسطين أون لاين

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أمس الاثنين، إن بلاده تدعم حزب الله، وتستنكر "سياسات الحرب والسياسات الإجرامية" التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى في المنطقة.

وأكد بزشكيان في رسالة بعثها للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن جمهورية إيران الإسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الإقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي.

وشدد على أن نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة، لن تسمح لهذا الكيان أن يستمر في سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الإقليمية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن في وقت سابق أن بلاده "لن تتردد في دعم لبنان وأمنه في الوقت المناسب"، مضيفا أن "على الكيان الصهيوني أن يدرك عواقب أي عمل مغامر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بلبنان".

وفاز بزشكيان -وهو من الإصلاحيين- على منافسه المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة التي أجريت يوم الجمعة، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بالعمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وإعادة النظر في مسائل مهمة من بينها مراقبة الإنترنت وطريقة ارتداء السيدات للحجاب، فضلا عن معالجة أزمات الاقتصاد الإيراني المتفاقمة.