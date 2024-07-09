مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطّون شعارات عنصرية في ترمسعيا شمال رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن "مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية في البلدة بحماية من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأحرقوا غرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية معادية على بعض البنايات".

وتتعرض ترمسعيا لهجمات المستوطنين المتكررة والتي تشمل إحراق المنازل والاعتداء على الأهالي.

. ويأتي هذا الاعتداء في إطار سلسلة من الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، بهدف التضييق علبيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.