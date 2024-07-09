"كتائبُها بخير وأنفاقها رُمّمت سريعًا".. قناة عبرية تكشف تقييمًا "إسرائيليًا" لقدرات حماس العسكرية

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال أجرى مؤخرًا تقييمًا للقدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية، تناول مدى قدرتها على اقتحام المستوطنات مجددًا وبناء الأنفاق وشن الهجمات.

وقالت القناة، إن جيش الاحتلال اعترف بأن حماس لا تزال قادرة على شن هجوم قرب الحدود وربما تتمكن من عبورها، مشيرًا إلى أن حماس استطاعت إعادة ترميم نفسها بشكل سريع.

وأوضح جيش الاحتلال أن حالة الأنفاق في المخيمات وسط قطاع غزة تسمح لحماس بتنفيذ هجمات فوق الأرض وتحتها أيضًا.

وأضافت القناة العبرية نقلًا عن تقييم الجيش، "حماس أعادت ترميم العديد من الأنفاق بخان يونس ومصنع للخرسانة ينتج المواد اللازمة لبناء الأنفاق".

وأشارت إلى أن أنفاق حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مدينة رفح وحي الشجاعية.

وفي وقت سابق، قال المحلل "الإسرائيلي" أوهاد حمو، إنّ "حماس رممت نفسها في الكثير من الأماكن، وتحاول إظهار ذلك الترميم والعودة إلى سيادة معينة، والوجود، والتسلح في بعض الأماكن، وسط قطاع غزة وفي دير البلح ومخيمات الوسط".

ويوم الأحد، أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أن الكتائب الأربع والعشرين للقسّام ما تزال تعمل وتكبد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار أبو عبيدة إلى أن المقاومة تمكّنت من تجنيد المزيد من المقاتلين وما تزال تملك زمام المبادرة والمباغتة في الميدان.