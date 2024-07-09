الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن العائلات الفلسطينية بغزة لا تحصل بأغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر.

وقال البرنامج ي منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "نصف مليون شخص بقطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع".

وأشار إلى أن إمكانية الوصول غير الموثوقة للمساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة تحول دون حصول العائلات بغزة على الحصص الغذائية التي يحتاجون إليها.

ودعا البرنامج الأممي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن "البرنامج حذر على مدى أسابيع من وقوع هذه الكارثة. وأضافت أن الوضع أصبح يائسا بدون ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستمر الذي طالبت به الوكالات الأممية. وأكدت أن الجميع في غزة ليسوا في مأمن من الجوع الحاد".

وأضافت، "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الناس يتضورون جوعا. هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني كي تتدفق الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها، وكي يتمكن المدنيون من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة بأمان".

وأكدت أن أهم ما تشتد الحاجة إليه الآن هو السلام وجددت دعوة البرنامج إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ونادت العالم إلى العمل معا لإنقاذ الأرواح.