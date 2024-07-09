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"حرْق ممتلكات واعتداءات على المواطنين".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

09 يوليو 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمات واعتداءات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي بين المواطنين.

وقال الهلال الاحمر، إن "طواقم الإسعاف نقلت إلى المستشفى إصابة لشاب بالرصاص الحي و 3 إصابات لطفلات أصبن بشظايا الرصاص".

واندلعت اشتباكات مسلحة  بين المقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من مخيم عسكر الجديد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من أمير أحمد عودة، ومحمد غسان أبو جميلة، وعلي حسن أبو جميلة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية قرية أم صفا شمال رام الله.

وشرعت جرافة الاحتلال تجريف الأراضي في جبل الراس بقرية أم صفا شمال رام الله.

وأحرق مستوطنون غرفة زراعية وكتبوا شعارات على منازل المواطنين شرق بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أكثم يوسف إخليل واعتدت عليه بالضرب، والطفل رعد عوض حسن (14 عاما) بعد اقتحام منزليهما وتخريب محتوياتهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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