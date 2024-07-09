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بالفيديو والصور وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يفرض حظرًا للتجوال في مدينة طولكرم ومخيميها

09 يوليو 2024 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم ومخيم نورشمس في المدينة، مُلحقةً أضرارًا كبيرة في البنية التحتية، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتداءات، وفرض حظر تجوال على المواطنين.

وقالت مصادر صحفية، إن " قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طولكرم عبر بوابة "نتساني عوز"، ترافقها الجرافات العسكرية، بينها اثنتان من نوع  D9، تزامنًا مع تحليق طائرات "كواد كابتر" في سماء المدينة".

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي، ونشرت  قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف احياء المدينة.

واحتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين على دوار اليونس في طولكرم، كما احتجزت مركبة على دوار شويكة في المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، كانت قد زرعت أو ألقيت في طريق هذه الآليات.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن أحد مقاتليها استدرج آلية عسكرية لقوات الاحتلال المقتحمة لأطراف مخيم طولكرم، ومن ثم تفجير الآلية بعبوة ناسفة.

 

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#الحرب على غزة #مخيم نور شمس #طوفان الأقصى #اعتقالات في طولكرم

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