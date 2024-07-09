30 شهيدًا في مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 277 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وفقدان آلاف آخرين إما في مقابر المجهولين أو تحت الأنقاض أو في سجون الاعتقال السرية التي يخفي فيها الاحتلال معتقلي غزة بشكل قسري.

وفي أحدث التطورات، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة فظيعة ضد النازحين في مدرسة بمنطقة عبسان شرق خانيونس راح ضحيتها 29 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء، حيث تأتي هذه المجزرة استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي؛ حسبما جاء عن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع مساء اليوم.

وذكرت مصادر طبية، أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 30 شهيداً وعشرات الجرحى بقصف طيران الاحتلال النازحين بمحيط مدرسة العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و 130 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38,243 شهيدًا و 88,033 مصابًا منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم من قبل الاحتلال في محيط دوار العلم غرب مدينة رفح.

ودمّرت طائرات الاحتلال الحربية مسجد سعد في تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال ودباباته نيرانها في محيط دوار العلم غربي مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 9 شهداء بينهم أطفال ومصابون إثر استهداف مسيرة صهيونية فلسطينيين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة لعائلة "بارود" في شارع النخل بدير البلح وسط القطاع.

وأصيب 15 مواطنًا جراء قصف طيران الاحتلال غرفة داخل المدرسة الابتدائية التابعة لـ"أونروا" بمحيط نادي الأقصى في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر غرب النصيرات.

وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات كواد كابتر النار على مخيم البريج وسط القطاع.

في غزة، أعلن الهلال الأحمر خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة للجمعية في مدينة غزة عن الخدمة، وذلك بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري على مناطق مختلفة بالمدينة والتي تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات.

واشتعلت النيران إثر القصف المدفعي الصهيوني على شارعيي بغداد والمنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "مهنا" في شارع النفق بمدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية في عمارة الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 3 آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة غرب مفترق اللبابيدي الجلاء، حيث تم نقل الشهداء إلى عيادة الشيخ رضوان والإصابات إلى مستشفى الأندونيسي.

وقالت الخدمات الطبية - الإسعاف والطوارئ في غزة، إنه في تمام الساعة 10:58م أمس تم انتشال إصابتين وشهيد من استهداف شقه في شارع الصحابة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها على مناطق غربي مدينة غزة.