في يومها الـ 277.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 277 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وفقدان آلاف آخرين إما في مقابر المجهولين أو تحت الأنقاض أو في سجون الاعتقال السرية التي يخفي فيها الاحتلال معتقلي غزة بشكل قسري.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة لعائلة "بارود" في شارع النخل بدير البلح وسط القطاع.

وأصيب 15 مواطنًا جراء قصف طيران الاحتلال غرفة داخل المدرسة الابتدائية التابعة لـ"أونروا" بمحيط نادي الأقصى في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر غرب النصيرات.

وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات كواد كابتر النار على مخيم البريج وسط القطاع.

في غزة، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "مهنا" في شارع النفق بمدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية في عمارة الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 3 آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة غرب مفترق اللبابيدي الجلاء، حيث تم نقل الشهداء إلى عيادة الشيخ رضوان والإصابات إلى مستشفى الأندونيسي.

وقالت الخدمات الطبية - الإسعاف والطوارئ في غزة، إنه في تمام الساعة 10:58م أمس تم انتشال إصابتين وشهيد من استهداف شقه في شارع الصحابة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها على مناطق غربي مدينة غزة.