"أفخاخ الموت والإعدامات".. الإعلام الحكومي يحذّر من دعوات الاحتلال بالنُّزوح من مدينة غزة للجنوب

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، من دعوات الاحتلال بالنُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية.

وأشار المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، إلى نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بعض الخرائط التضليلية التي تدعو أهالي القطاع إلى النُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها مناطق "آمنة"، مؤكدًا أن هذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

ودعا المكتب الحكومي، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم الانصياع مطلقاً إلى دعوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب.

وأوضح، أن الاحتلال يهدف من وراء هذه الدعوات الزائفة إلى استدراج المواطنين إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية، على غرار ما جرى بشكل مُتكرر من عشرات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين الذين حاولوا سابقاً النزوح على شارعي الرشيد غرب مدينة غزة وعلى شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، حيث قام الاحتلال بدعوة المواطنين للنزوح نحو الوسطى والجنوب، ثم قام بإعدام المواطنين بدم بارد فور وصولهم إلى الحواجز العسكرية، وأطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين.

ونبه المكتب الحكومي، إلى أن تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.