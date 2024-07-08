"تفجير عبوات واستهداف قوات راجلة".. القسّام تدكّ جنود الاحتلال وتدمّر آلياتهم بمحاور التوغل في غزة

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ276 من ملحمة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بلاغٍ عسكري أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في محور التقدم جنوب غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وتمكنت كتائب القسام من استهداف جيب عسكري صهيوني بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغٍ عسكري منفصل، إن "مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وأوقعنا الجنود بين قتيل وجريح".

كما دمر مجاهدو القسام جيباً لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في شارع الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأكدت القسام أنها استهدفت ناقلة جند للاحتلال بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وذكرت أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

كما تمكّن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

واستهدفت القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.