المقاومة تدكُّ تحشدات العدو بغزة.. وصحيفة أمريكية: كمائن حماس برفح قتلت على الأقل 10 من الجنود

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 276 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن كمائن حماس برفح قتلت على الأقل 10 من الجنود الإسرائيليين.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" جنوبي غربي مدينة غزة بعدد من صواريخ "رجوم" من عيار 114 ملم.

بدورها، سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها مركزاً لقيادة قوات الاحتلال على خط الإمداد في "نتساريم".

وقصفت السرايا تجمعات الاحتلال في حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة أيضاً بقذائف "الهاون". وفي الحي نفسه، فجّرت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق قصفها الذي استهدف مركز قيادة العمليات الإسرائيلية في الشجاعية.

أما كتائب شهداء الأقصى فأكدت تمكّنها من قصف تجمعات الآليات الإسرائيلية في جنوبي غربي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

كما قصفت "شهداء الأقصى"، فجر اليوم، موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي برشقة صواريخ من نوع "107".

كذلك، دكّت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، موقع كتيبة "أميتاي" الإسرائيلي في شرقي مدينة رفح، حنوبي القطاع، برشقة صاروخية.

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد عن استهدافها تموضعاً لجنود الاحتلال في "نتساريم".

يُذكر أنّ الناطق باسم كتائب القسّام أبا عبيدة أكد في كلمة مصورة له أمس أنّ المجاهدين لا يزالون يقاتلون بشراسة ويخرجون في وجه الاحتلال، كما "توعّدنا في اليوم الأول من العدوان".

وبشأن القدرات العسكرية، أكد أنّ "القسّام" عزّزت القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرض قطاع غزة وتدوير مخلّفات الاحتلال التي قصفها على المدنيين.

وتوعّد أبو عبيدة الاحتلال بأنّ محور "نتساريم" سيكون رعباً للاحتلال، مؤكداً أنّ قواته ستخرج مهزومةً منه.

من جانبه، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 23 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 17 أُصيبوا في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وسبق أن اعترف "الجيش" الإسرائيلي اليوم أيضاً بإصابة ضابط من الكتيبة الـ"82"، التابعة للواء "ساعر ميغولان 7"، إصابةً خطرة، وذلك في معركة شمالي القطاع.

وفي ما يتعلّق بالقتلى، أعلن "جيش" الاحتلال، أمس، مقتل ضابط، وهو قائد سرية في كتيبة سلاح الهندسة "601" التابعة له، مشيراً إلى أنّه سقط خلال المعارك في جنوبي القطاع.

أما في الشمال، فأقر "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جندي من جراء إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، يوم أمس.

وتحدثت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم أميركي و3 مستوطنين، من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان في اتجاه "زرعيت" في الجليل.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال في معارك قطاع غزة إلى 680 ضابطاً وجندياً منذ بدء "طوفان الأقصى"، إضافة إلى جرح نحو 4097 آخرين إصابات متفاوتة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، تحت بند "سُمح بالنشر".