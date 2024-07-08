توقعات صادمة.. مجلة بريطانية ترجح تجاوز عدد الشهداء في غزّة 186 ألف شهيد

غزة/ فلسطين أون لاين

رجحت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت العلمية" البريطانية، أن يصل عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي، إلى 186 ألفًا>

وفسرت المجلة البريطانية دراستها، أنه في الصراعات والحروب الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة حوالي 3 إلى 15 ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة.

وقالت "ذي لانسيت"، حتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات التالية لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية.

وباستخدام تقدير أعداد السكان في قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2,375,259 نسمة، فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة سيبلغ 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في القطاع.

وقال التقرير إن تحليلات مستقلة تدعم بيانات وزارة الصحة في غزة، بحيث تقارن هذه التحليلات التغيرات في عدد الوفيات بين الأرقام التي أعلن عنها موظفو وكالة الأمم الأونروا بتلك التي أبلغت عنها الوزارة، والتي وجدت أن ادعاءات تلفيق البيانات غير دقيقة.

يأتي ذلك بينما أصبحت عملية جمع البيانات صعبة بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة، بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية. واضطرت الوزارة إلى تعزيز تقاريرها المعتادة بمعلومات من مصادر إعلامية موثوقة ومن المستجيبين الأوائل.

المصدر / وكالات