فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تؤكد مرونتها بصفقة التبادل وتتهم نتنياهو بالتلاعب

المقاومة تدكُّ تحشدات العدو بغزة.. وصحيفة أمريكية: كمائن حماس برفح قتلت على الأقل 10 من الجنود

توقعات صادمة.. مجلة بريطانية ترجح تجاوز عدد الشهداء في غزّة 186 ألف شهيد

الغارديان: خطوة من الحكومة البريطانية الجديدة قد تعجل بإصدار مذكرة اعتقال نتنياهو

"كان قد دعا إلى إبادة الفلسطينيين".. صديق نتنياهو يفشل في الانتخابات الفرنسية

تقرير يكشف: هكذا دمر 7 أكتوبر أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي لا تقهر !

ليلة دامية بغزة.. نزوحٌ تغيّر مساره

في اليوم الـ 276 للإبادة الجماعية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في قطاع غزة

عائلة "الترتوري" .. النّزوح الرابع خلال 20 يومًا

مفوض الأونروا: نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة ولا بدّ من وقف إطلاق النّار بأسرع وقت

توقعات صادمة.. مجلة بريطانية ترجح تجاوز عدد الشهداء في غزّة 186 ألف شهيد

08 يوليو 2024 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

رجحت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت العلمية" البريطانية، أن يصل عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي، إلى  186 ألفًا>

وفسرت المجلة البريطانية دراستها، أنه في الصراعات والحروب الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة حوالي 3 إلى 15 ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة.

وقالت "ذي لانسيت"، حتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات التالية لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية.

وباستخدام تقدير أعداد السكان في قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2,375,259 نسمة، فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة سيبلغ 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في القطاع.

وقال التقرير إن تحليلات مستقلة تدعم بيانات وزارة الصحة في غزة، بحيث تقارن هذه التحليلات التغيرات في عدد الوفيات بين الأرقام التي أعلن عنها موظفو وكالة الأمم الأونروا بتلك التي أبلغت عنها الوزارة، والتي وجدت أن ادعاءات تلفيق البيانات غير دقيقة.

يأتي ذلك بينما أصبحت عملية جمع البيانات صعبة بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة، بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية. واضطرت الوزارة إلى تعزيز تقاريرها المعتادة بمعلومات من مصادر إعلامية موثوقة ومن المستجيبين الأوائل.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة