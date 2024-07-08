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مفوض الأونروا: نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة ولا بدّ من وقف إطلاق النّار بأسرع وقت

مفوض الأونروا: نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة ولا بدّ من وقف إطلاق النّار بأسرع وقت

08 يوليو 2024 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن "أكثر من 500 موظفًا يعمل في الوكالة قُتل جراء قصف الاحتلال المتعمّد على مقراتنا".

وأشار لازاريني في تصريح صحافي إلى أن "50% من مؤسسات "الأونروا" في قطاع غزة دمرت، وقُتل أكثر من 500 شخص من موظفينا".

وأوضح  أن "نحو 250 ألف شخص هجروا من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة للمرة السادسة أو السابعة.

وأكد أنه  لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأردف لازاريني قائلاً: "نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة"، مطالبًا بضرورة إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة".

وأمس الأحد، دعت الأأونروا، لإجراء تحقيق مستقل في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مفوض الأونروا: “بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجددا لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان”.

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#الأونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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