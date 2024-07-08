ليبرمان: "إسرائيل" لم تتعلم أي درس من 7 أكتوبر وقوة الرّدع لدى جيشنا وصلت إلى "الصّفر"

غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو الكنيستلدى الاحتلال "الإسرائيلي" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل" لا تزال عالقة في يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، أي اليوم الذي يسبق معركة طوفان الأقصى.

وأشار ليبرمان إلى أن الجيش استخدم كل الإمكانات المتاحة، وقوة الرّدع "الإسرائيلية" وصلت إلى الصفر.

وأضاف، "إسرائيل لم تتعلم أي درس من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ولفت ليبرمان إلى أنه يثق فقط بفريق وزارة الحرب في مفاوضات وقف إطلاق النار".

ودعا رئيس الموساد إلى عدم التعامل مع ملف المفاوضات وأن ينشغل بإيران.

وأمس الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين سياسيين وأمنيين "إسرائيليين" قولهم إنهم فوجئوا ببيان نتنياهو الأخير حول صفقة تبادل الأسرى، والذي قال فيه إن "أي صفقة تبادل مع حماس يجب أن تسمح "لإسرائيل" باستمرار القتال".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو نشر البيان قبل بدء المشاورات بوقت قصير دون إطلاع غالانت والقادة الأمنيين، موضحة نقلًا عن مسؤول "إسرائيلي"، أن بيان نتنياهو عن مبادئ وشروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى.

ونقلت القناة "12" العبرية عن مصادر في جهاز "الموساد"، قولها إن هناك أملًا كبيرًا في الوصول إلى صفقة تعيد المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت مصادر إعلامية عبرية أخرى، إن المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال توصي بالتوصل إلى صفقة وعدم تفويت الفرصة السانحة الآن.