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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الاحتلال يعترف بارتفاع حصيلة مُصابيه

08 يوليو 2024 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، بإصابة 23 عسكريًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن " 23 عسكرًا أُصيبوا في جبهات القتال، من بينهم 17 أصيبوا في معارك قطاع غزة".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال  إصابة ضابط " من الكتيبة 82 بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأمس الأحد، أقرّ الاحتلال بمقتل ضابط بوحدة الهندسة من منطقة "ساجور" في الشمال المحتل.

منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود (وفق الإعلانات الرسمية للجيش) في جبهات القتال؛ وفق الآتي:
- 1 يوليو: مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة بنفق مفخخ في رفح.
- 1 يوليو: مقتل جندي في تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم.
- 2 يوليو: مقتل ضابط وجندي في محور نيتساريم وسط قطاع غزة.
- 3 يوليو: مقتل جندي في عملية طعن في منطقة الكرمئيل.
- 3 يوليو: مقتل ضابط في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- 4 يوليو: مقتل ضابط في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- 4 يوليو: مقتل ضابط في القصف الصاروخي لحزب الله على شمال البلاد.
- 4 يوليو: مقتل جندي في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- 7 يوليو: مقتل ضابط خلال المعارك في رفح.

 

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#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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