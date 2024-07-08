الشعبية: الاحتلال يواصل مجازره الدّامية على غزة مستخدمًا أسلحة أمريكية مُحرمة دوليًا

غزة - فلسطين أون لاين

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مدينة غزة تشهد سلسلة غارات جوية صهيونية وأحزمة نارية متواصلة تُعد الأعنف منذ أشهر.

وأشارت الجبهة الشعبية في بيان صحافي، إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الآليات الصهيونية لمحاولة الدخول إلى مناطق في المدينة خاصة حيي الدرج والتفاح، التي لم يتمكن من اقتحامها في الاجتياحات السابقة.

وأوضحت أن الهدف الأساسي للاحتلال هو مواصلة عملية التدمير الممنهج وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين العزل، وخلق المزيد من الأزمات الإنسانية بعد طلبه من الآلاف من المدنيين إخلاء منازلهم، والنزوح تحت القصف المدفعي العنيف وافتراش الأرض والشوارع دون أن يتسنى أخذ أي شئ من منازلهم.

وأضافت، "يواصل الاحتلال حصار مناطق تل الهوى والرمال، بينما يحاصر عائلات في محيط دوار الجامعات والصناعة، مستخدماً كل أنواع الأسلحة أمريكية الصنع المحرمة دولياً ضد شعبنا في القطاع في محاولة يائسة لفرض إرادته وتحقيق أهدافه العدوانية".

وتابعت، "لم يتَبّق لهذا العدو الفاشي إلا استخدام السلاح النووي، مما يكشف عن مدى وحشيته واستعداده لتجاوز كل الخطوط الحمراء وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية دون رقيب أو حسيب".

ولفتت الجبهة الشعبية إلى أن هذا التصعيد الصهيوني يهدف أيضاً إلى الضغط على المقاومة لتليين موقفها في المفاوضات، مؤكدةً أنه أسلوب خسيس وجبان يعتمد على استهداف المدنيين وقتلهم وتدمير بيوتهم كوسيلة للابتزاز؛ إلا أن المقاومة واعيةً تماماً لهذه المحاولات الصهيونية، وهي مصممة على مطالبها كاملة، وعلى مواجهة التصعيد الصهيوني الجديد وإفشال أهدافه الخبيثة، وهي تمتلك أوراق الضغط والقوة لتحقيق ذلك.

وشددت على أن العدو الصهيوني لن يحصد شيئاً من هذه الجرائم سوى العار والهزيمة.

وأكملت، "لقد أثبت شعبنا والمقاومة قدرتهم على الصمود والتحدي في وجه العدوان الغاشم والجبان، وسيفشل حتماً هذا العدوان الجديد على مدينة غزة، وسيخرج الاحتلال منها مهزوماً وذليلاً بعد تلقيه ضربات نوعية من المقاومة".