الاحتلال يحرق مساحات واسعة من أراض زراعية جنوب طولكرم

أحرقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، بيوت بلاستيكية ومزروعات، بعد أن ألقت عددًا كبيرًا من القنابل الضوئية والصوتية جنوب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال المتواجدة عند البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية ارتاح جنوب المدينة، أطلقت وابلاً من القنابل الضوئية والصوتية تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للجدار، ما تسبب في اشتعال النيران في الدفيئات الزراعية والمزروعات واحتراقها بشكل كامل".

وأوضحت أن النيران امتدت إلى أشجار الزيتون والأفوجادو وشبكات الري في الأراضي الزراعية المكشوفة، والتي تعود لمزارعين من ضاحية ارتاح.

وقال المزارع عدي الطنيب، إن المزارعين خاطروا بحياتهم للوصول إلى أراضيهم للعناية بمزروعاتهم، التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، إلا أن الاحتلال يصر على التضييق عليهم من خلال إحراق الدفيئات الزراعية وتدمير المزروعات.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إطفاء الحرائق بعد عناء طويل، بسبب الرياح التي ساعدت في انتشار النيران وامتدادها إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة.