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"لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض"

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز 38 ألف شهيد

08 يوليو 2024 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي، لليوم الـ 276 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع  حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 38193 شهيدًا و87903 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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