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"سيكون محورًا للرُّعب والقتل" لماذا ركّز أبو عبيدة في خطابه على محور "نتساريم".. الدويري يجيب

08 يوليو 2024 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، أن ما يجري من معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال  في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يوضّح الأداء العملياتي والتكتيكي لمقاتلي المقاومة.

وأشار الدويري، إلى أن قادة جيش الاحتلال يطرحون مقاربة مختلفة عما يطرحه السياسيون، حيث أعربوا عن استعدادهم للقبول بالوضع الحالي وبأي صفقة مع المقاومة الفلسطينية مقابل وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الدويري، إن الواقع الحالي جسّده أبو عبيدة في خطاب أمس، حين أشار إلى أن مقاتلي المقاومة يقاتلون قوات الاحتلال منذ 9 أشهر بدون أي إمدادات خارجية، في حين أن جيش الاحتلال يتلقى دعمًا خارجيًا متواصلًا، ومع ذلك يقول هذا الجيش إن لديه نقصًا في الذخيرة.

وذكر أبو عبيدة، أن قدرة مقاتلي القسام على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته، مشيرًا إلى تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا".

ولفت إلى أن المقاومة تمكنت من تجنيد الآلاف في حين لا يزال، هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر.

كما أوضح الدويري أن تركيز أبو عبيدة في خطابه على محور نتساريم وسط غزة يعود لكون هذا المحور له أهداف سياسية بعيدة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينوي البقاء في 3 مناطق بغزة، محور نتساريم ومحور فيلادلفيا والمنطقة الزراعية، ولكنه سيتعرض لحرب استنزاف من قبل مقاتلي المقاومة ستجبره على الانسحاب من هذه المناطق.

وتوعّد أبو عبيدة في خطابه قوات الاحتلال، بأن محور نتساريم سيكون محورًا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرًا مهزومًا.

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محور نتساريم

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