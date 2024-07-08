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"وأدّوا طقوسًا تلمودية".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

08 يوليو 2024 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر صحفية بأن 144 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا فيها؛ قبل أن يخرجوا من باب السلسلة.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعات ضمت 104 مستوطنين و25 طالبًا يهوديًا و15 شرطيًا إسرائيليًا، موضحةً أنهم نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ويُكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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