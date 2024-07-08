في اليوم الـ 276 للإبادة الجماعية.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 276 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة بحق المواطنين الآمنين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 38193 شهيدًا و87903 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي الرصد اليومي لآخر التطورات الميدانية لـ"فلسطين أون لاين" فقد شن الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية عشرات الأحزمة النارية بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها في عدة مناطق متفرقة في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء في الطرقات وتحت الأنقاض وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال تقدمت فجر اليوم تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرى، فيما لا تزال الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" والمروحية تطلق نيرانها في منطقة تل الهوى.

ودمّرت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل من خلال الغارات الجوية العنيفة التي نفذتها الليلة على حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في غزة، إن أكثر من 15 شهيدًا وعشرات الجرحى في مدينة غزة جراء استهدافات الاحتلال.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن الاحتلال أجبر المستشفى المعمداني في مدينة غزة على الإخلاء تمامًا.

وأُصيب 8 مواطنين في استهداف قوات الاحتلال لمدنيين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، فيما ارتقى شهيد وأُصيب اثنان آخران في قصف الاحتلال منطقة الصناعة غرب مدينة.

وارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال على حي الشجاعية، وأُصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف مواطنين في الجهة الغربية من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن الاحتلال استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة على محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين 10 شهداء من منزل عائلة "الهجين" الذي قصف الاحتلال في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية أجزاء من برج الجندي الواقع في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار في محيط منطقة دوار الدحدوح وتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وصباح اليوم، وصل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفى الإندونيسي بعد خروجهم من المستشفى المعمداني نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف شقة سكنية لعائلة كشكوا قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الطوابق الأخيرة من مجمع فلوريا التجاري على دوار الإتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال محيط محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

في رفح، أُصيب 7 مواطنين جراء قصف صهيوني من طائرة مسيرة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.